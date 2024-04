Dal pubblico al privato mantenendo il proprio stile: in mostra le grafiche di Giampiero Gerbella

L’associazione Dis-Ordine, che svolge attività di promozione culturale e tutela delle specificità artistiche sul territorio, ospita dal 5 al 26 aprile in via Massimo D’Azeglio ,42 a Ravenna l'esposizione "Graphic Beat", che fa parte di una serie di mostre con il patrocinio del Comune di Ravenna che Dis-Ordine ha dedicato al mosaico, alla fotografia, alla pittura e da ultimo alla grafica.

Il curatore della mostra Fabio Tramonti, illustratore e grafico a sua volta e socio dell'associazione, ha proposto questa esposizione dei lavori grafici di Gian Piero Gerbella in virtù della sua caratterizzazione e della sua unicità nel panorama della grafica ravennate. Pur avendo lavorato per diverse tipologie di clienti, da aziende private all’Ente Pubblico, Gian Piero Gerbella in oramai 40 anni di attività, ha saputo mantenere una sua peculiare cifra stilistica in tutta la sua produzione.



È una sorta di percorso cronologico che racconta (nei limiti dello spazio disponibile) come e quanti festival, rassegne, concerti e dischi ha organizzato, prodotto e realizzato graficamente dal 1984 a oggi. Gian Piero Gerbella vive e lavora a Ravenna. Ha studiato alla scuola Albe Stainer e all’Istituto Europeo del Design. Dalle prime esperienze nella storica Supergruppo, alla fitta collaborazione con le agenzie del territorio. Suoi lavori, tra cui alcune campagne Nike Italy, sono stati pubblicati a più riprese su riviste di settore (Linea Grafica) e libri tematici sulla produzione grafica mondiale per le case editrici P.I.E.Books (Giappone) - Red Publishing (Italia).