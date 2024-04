I quadri di Sergio Belo su “I mostri di guerra” esposti a Palazzo Rasponi 

Lo spazio espositivo PR2, in via d’Azeglio 2, gestito dall’assessorato alle Politiche giovanili, ospita dal 5 al 13 aprile, la mostra “I mostri di guerra” del giovane pittore Sergio Belo. La personale visione del mondo e dell’arte di Belo è condizionata dalla sua dislessia, che lo conduce a percepire lo spazio in maniera circolare e non puntuale.

Le tele esposte rappresentano i “mostri” in quanto personificazioni delle emozioni, paura, gioia, amore, ecc, che l’artista descrive così: “Tutti i miei mostri sono reali, penso che vivano intorno a noi e alcuni di loro ci salvano, ma alcuni di loro ci distruggono. Dipingo e annego per lo più in quelli buoni”.

Nonostante la loro natura fantasmagorica, queste creature dipinte mostrano una simbolica somiglianza con la vita: pertanto lo spettatore può sperimentare un effetto di riconoscimento.

Orari di apertura: sabato 6 aprile 10:30-12:30 e 15:30-18:30; domenica 7 aprile 11-18. Da martedì 9 a venerdì 12 aprile 15:30-18:30 .Sabato 13 aprile 10:30-12:30 e 15:30-18:30. Lunedì 8 aprile chiuso. Ingresso libero.