La street art “bambinesca” di Millo 00 in mostra in stazione

Michele Fontana, noto come Millo 00, esporrà le sue opere presso la sala stazione aperta di Cervia dal 14 luglio al 14 agosto 2024. Nato il 21 novembre 1993 a Forlimpopoli, Millo ha sviluppato uno stile unico e riconoscibile, caratterizzato da una mano bambinesca e influenze di street art. La sua carriera artistica è iniziata nel 2016, quando ha preso in mano un foglio e una penna per la prima volta.

Cervia è una città a cui Millo è particolarmente legato e che ha ispirato molte delle sue creazioni. La mostra rappresenta un'occasione unica per scoprire il mondo creativo di un artista emergente nel panorama contemporaneo. La mostra sarà aperta dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 18. Per informazioni contattare “Cervia Volante” ai numeri 338.7875220 e 347.4169553