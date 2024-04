Al Museo Ugonia una mostra dedicata alle opere religiose di Giulio Ruffini in omaggio al Guercino

Sabato 20 aprile, alle 17:30, al Museo Ugonia di Brisighella apre la mostra “Omaggio al Guercino”, una selezione di opere religiose di Giulio Ruffini. La mostra, curata da Franco Bertoni, rimarrà visitabile fino al 1° settembre, tutti i sabati e le domeniche.



Giulio Ruffini (Glorie di Bagnacavallo, 1921 – Ravenna, 2011) è stato un pittore dalle molte stagioni, tutte caratterizzate, però, da un forte impegno sociale e dal tentativo di salvaguardare imprescindibili valori e principi morali.

Protagonista del clima di ascendenza neorealista degli anni Cinquanta, Ruffini ha poi declinato la sua pittura e le sue opere grafiche secondo i modi e i tempi che la sua sensibilità gli suggeriva, passando da critiche alla società consumistica a nostalgie di un passato contadino in cui, tra sogno e realtà, emerge il rimpianto di un mondo, etico e non solo del lavoro, in via di scomparsa.

In questa occasione viene presentata una serie di opere a carattere religioso degli anni Cinquanta e Sessanta, in cui la figura del Cristo crocifisso assurge a simbolo non solo di speranza, di salvezza e di vita ma anche del dolore inflitto agli umiliati di tutti i tempi e del rifiuto di ogni ingiustizia. Per informazioni, visite e prenotazioni: Museo Ugonia 0546.85777, Ufficio Cultura 0546.994405.