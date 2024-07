Dal digitale a naturale: in mostra i "pixel" di Maria Casto

"Natural pixel” è il titolo della mostra personale di Maria Casto che verrà ospitata presso il Sacrario dei Caduti di Bagnacavallo da martedì 2 a domenica 14 luglio. A cura di Liliana Santandrea, l’esposizione presenta un corpus di opere grafiche, pittoriche e plastiche che rivelano una sensibilità espressiva grafica e cromatica influenzata dalla cultura orientale. «Quella proposta da Maria Casto è una rilettura della natura – spiega Santandrea – che prende spunto da un primo passaggio fotografico, poi l’artista traduce i soggetti scelti in opere cariche di raffinate fascinazioni. Ci introduce in atmosfere sospese, dove si incontrano e si sovrappongono, su sfondi dominati dal chiarore della luce, visioni opposte.

Rami di alberi, caratterizzati da un’elegante tensione – continua la curatrice – creano una danza di sottofondo, stabiliscono il ritmo dell’opera, ci riportano alla mente le figure umane stilizzate di Matisse. Una danza interrotta da blocchetti di pixel, sintesi della geometria del fare umano e da macchie di colore, che hanno il compito di esprimere con il linguaggio proprio dell’arte informale l’energia insita nella materia colore e accennano a delicate forme floreali. Ne risulta una narrazione dinamica, particolarmente personale, capace di riportare sulla tela la poetica del divenire della natura.

Al centro della chiesa – conclude – si trovano le opere plastiche, realizzate con una versione particolare della tecnica della ceramica Raku, chiamata Pit firing e legata alle più antiche tradizioni del fare ceramica.»

L’artista spiega, parlando del suo lavoro: «fotografare, dipingere, modellare è per me irrinunciabile, è il mio modo per condividere con le persone che incontro il mio sentire, di trasmettere la poetica che vive nelle cose e nella natura».

Maria Casto vive a Ravenna. La sua passione per l’arte ha inizio con la fotografia; successivamente, animata dal desiderio di spaziare in diversi ambiti espressivi, ha studiato arte presso l’Accademia di Romagna di Cesena con Claudio Lasagni e in seguito con Luciano Medri. Si è poi perfezionata alla Scuola Comunale Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo sotto la guida di Liliana Santandrea e Margherita Tedaldi. Fa parte dell’associazione culturale BiART Gallery e Artej. Attualmente lavora nel suo studio di Ravenna e presso la sede di BiART, nei locali della stazione ferroviaria di Bagnacavallo, dove è particolarmente impegnata nel progetto dell’associazione “Vetrine vestite d'arte”. Ha esposto le sue opere in diverse città italiane e in Germania ed è stata presente con continuità alla Fiera d’arte di Forlì.

Questi gli orari: martedì 20.30-22.30 / venerdì e sabato 17.30-19.30 e 20.30-22.30 / domenica 17.30-20.30. Ingresso gratuito. L’inaugurazione è in programma martedì 2 luglio alle 21. Il Sacrario dei Caduti è in via Garibaldi 50.