In "vetrina" i 250 anni di storia della Guardia di Finanza

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna, con il supporto de “La Cassa di Ravenna S.p.A”., che ha messo a disposizione per lo speciale evento le vetrine del Private Banking della Cassa in Piazza del Popolo a Ravenna (ex Negozio Bubani), ha promosso un’articolata esposizione comprendente uniformi e cimeli di carattere storico.

L’allestimento è stato predisposto in occasione delle iniziative finalizzate per la celebrazione della ricorrenza del 250° Anniversario di Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, con l'intento di far conoscere l’evoluzione che ha contraddistinto la missione istituzionale affidata alla Guardia di finanza nella salvaguardia della legalità e il proprio impegno concreto e crescente in favore della collettività.

Nelle vetrine potranno essere ammirati pannelli espositivi e diversi reperti storici: uniformi e copricapi d’epoca, esposti unitamente a cimeli provenienti da una collezione privata, che eccezionalmente è stata messa a disposizione per l’occasione e che consentono di ripercorrere tappe fondamentali della ricca storia del Corpo.

La mostra, infatti, è stata curata nella prospettiva di far percorrere un ideale itinerario alla “scoperta” della Guardia di finanza del passato per comprenderne i mutamenti che, in ben due secoli e mezzo, l’hanno progressivamente accompagnata nell’affermazione del proprio odierno ruolo di moderna polizia economica e finanziaria a tutela degli interessi dell’erario, della leale concorrenza tra gli operatori del mercato e dei cittadini.

L’esposizione potrà essere liberamente ammirata fino al 23 luglio 2024 e sarà arricchita sabato 20 luglio con un info point, presso il quale saranno presenti fiamme gialle ravennati a disposizione del pubblico per eventuali informazioni sulle attività svolte sul territorio.