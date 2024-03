L'associazione Artej porta a Russi le opere di Roberto Marchini

Proseguono a marzo le mostre degli artisti dell'Associazione Culturale Artej di Russi con l'esposizione di Roberto Marchini dal titolo "Per le donne, non solo a marzo ma per sempre". L'esposizione sarà inaugurata sabato 9 marzo alle 16, nei locali di piazza Farini, 34.

Roberto Marchini, nato a Forlì, ha ottenuto la maturità artistica a Ravenna nel 1968, seguita dalla laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1975. Ha insegnato per anni nelle Scuole Secondarie di primo grado. La sua arte è tesa verso una pittura di tipo pubblico-sociale per comunicare messaggi ed emozioni previlegiando l’arte di tipo murale condividendo in particolar modo il concetto degli antichi per cui “l’arte è il prodotto del lavoro, della giusta tecnica e della creatività umana in tutti i campi”.

Ha progettato ed eseguito le pitture di alcune superfici murali nel sottopasso della Stazione ferroviaria di Russi, nonché due passi pedonali artistici davanti alla scuola Primaria di Russi e Godo. Ha eseguito la pittura murale a San Pancrazio, nella ricorrenza dei sessant’anni dell’A.V.I.S. e il murale presso il parco pubblico Berlinguer a Russi, dal titolo ”Dante par Ross”. Ha partecipato a tantissime mostre collettive a Ravenna, Bagnacavallo, Russi, Forlì e ha organizzato mostre personali a Russi, Forlì, Ravenna, Punta Marina e Imola.

I suoi studi d’arte sono stati pubblicati nelle riviste “La Piè”, “Studi Romagnoli”, “Il Romagnolo”, “In Rumagna”, “Ross Zetar di Romagna” e “Romagna 2012” fino all’edizione del 2023. Nel 2009 ha scritto e illustrato il libro “La Bella Romagna”.

Inaugurazione sabato 9 marzo alle ore 16.00 presso i locali di piazza Farini 34 a Russi.

La mostra, visitabile fino al 1° aprile, effettuerà i seguenti orari d'apertura: martedì e venerdì dalle 9 alle 12; sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Domenica 31 marzo chiuso. Lunedì 1° aprile dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.