Da Assisi a Faenza arriva alla Molinella la mostra su San Francesco

Si inaugurerà venerdì 28 giugno 2024 alle ore 18,30, presso la Galleria comunale d'arte Molinella – Faenza - Piazza del Popolo – Voltone della Molinella, la mostra dell'artista incisore Giovanni Mambelli dal titolo “FRANCESCO – la forza dell’Umiltà – la saggezza dell’Amore” a cura di Angelamaria Golfarelli.

La mostra esporrà oltre alle ultime opere dell'artista un significativo corpo di incisioni che, sempre fedeli al tema della spiritualità, offriranno un importante visione del percorso artistico e di studio intrapreso da Mambelli per sottolineare la determinante importanza della relazione fra uomo e natura. Un percorso dove la profonda spiritualità e l'incontro illuminante con la filosofia orientale hanno condotto l'artista verso una complessa elaborazione della sua opera. Nascono così due importanti lavori dalla voce corale che attraverso l'uso di tecniche miste (che spaziano dal disegno alla pittura e all'incisione) ci offrono una lettura simbolica e prospettica del nostro presente e del nostro futuro. In esse figure emblematiche di animali e piante interagiscono con l'umano realizzando una poetica narrazione che conduce alla straordinaria figura del Santo di Assisi, il cui indiscusso carisma e il sapiente pensiero, uniti alla grandiosa umiltà, sono cari non solo ai credenti ma anche a tutti coloro, pur liberi da un'assunzione di credo, che trovano in Francesco l'essere capace di spogliarsi di ogni ricchezza per farsi povero e dialogare con i più umili.

La mostra già esposta nel mese di aprile 2024 ad Assisi presso il Palazzo del Capitano del Perdono ha riscontrato un grande successo di pubblico e di critica.

All'interno della mostra si svolgeranno due incontri di approfondimento sabato 6 luglio alle ore 18,00 con la conferenza di Giuseppe Panno (Docente universitario e studioso di Esoterismo) dal titolo “La vera immagine di Francesco oltre il saio” e venerdì 12 luglio alle ore 18,00 con la conferenza di Marco Leonori (Formatore professionale ad approccio trans-personale) dal titolo “Le porte d'accesso all'evoluzione e alla spiritualità”

La mostra, che si avvale del Patrocinio del Comune di Faenza, resterà aperta dal 28 giugno al 21 luglio nei seguenti orari: martedì dalle ore 18 alle 22,30 - mercoledì dalle ore 9,30 alle 12,00 – venerdì dalle ore 16,00 alle 20,00 - sabato dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00 – domenica dalle ore 10 alle 12,30 – lunedì e giovedì chiusa

Ifafngresso libero - Per informazioni cell. 375 7434748