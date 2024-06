Opere di giovani artisti alla Molinella per la mostra "Tre sguardi"

La scuola d’arte Tommaso Minardi di Faenza torna a presentarsi al pubblico con la mostra “Tre sguardi”, in programma dal 13 al 24 giugno nella Galleria Comunale d’Arte in piazza del Popolo. L’esposizione sarà inaugurata giovedì 13 alle 17.45 alla presenza dell’amministrazione comunale e della dirigente responsabile per le attività culturali del Comune, Benedetta Diamanti; l’ingresso all’evento è gratuito.

La mostra è visitabile nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e sabato, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19. L’esposizione presenta le opere realizzate dagli allievi in seguito a tre diverse esperienze formative: le reinterpretazioni di opere visionate alla Pinacoteca Comunale di Faenza; i disegni dal vero con modella, creati durante le lezioni dei corsi di disegno e pittura per adulti, secondo la tradizione delle antiche accademie; i lavori ispirati alla rassegna “I misteri della Torre di Oriolo”, esposti nel mese di maggio nella torre stessa, luogo ricco di leggende e suggestioni fantasmatiche.

Un’occasione per ammirare il talento di giovani artisti in erba, che hanno saputo cogliere l’essenza di diverse tecniche e tematiche artistiche.

La rassegna è resa possibile anche grazie alla generosità di Save The Children e Bottega Bertaccini. Entrambi hanno infatti organizzato una raccolta fondi a favore della scuola. Save The Children ha acquistato attrezzature multimediali e arredi, mentre Bottega Bertaccini ha contribuito al sostegno delle attività didattiche attraverso la mostra di beneficenza “Pittori del Fango”.

La scuola Minardi, fondata a Faenza nel 1797, oggi conta oltre 120 allievi, tra cui molti bambini e adolescenti. “Tre sguardi” rappresenta un’occasione per celebrare l’arte e il talento degli allievi e per sottolineare l’importanza della formazione artistica come strumento di crescita personale e culturale.