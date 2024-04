La galleria sono io: al Mar spettacolo su Palma Bucarelli

Domenica 21 aprile, alle 15, al Museo d'Arte della città, andrà in scena la replica dello spettacolo dal titolo "Palma Bucarelli. La galleria sono io" con Giorgia Salerno, storica dell’arte, Camilla Berardi, attrice, Arcangelo Pinto, clarinettista - Conservatorio statale Giuseppe Verdi, regia Laura Redaelli. Biglietto 10 euro comprensivo dell'ingresso alla mostra Exodus - Umanità in cammino di Sebastião Salgado.

Palma Bucarelli è stata una delle più importanti direttrici italiane di museo del Novecento. In un panorama prevalentemente maschile, e in un’epoca – il secondo dopoguerra – in cui la direzione di un museo assumeva connotati nuovi, Bucarelli ha operato con grande apertura culturale e indipendenza di giudizio, promuovendo, in particolare, l’ingresso dell’arte contemporanea nelle sale del museo.

Apprezzata e criticata, è stata la prima direttrice donna di un museo pubblico in Italia.

Per informazioni contattare la biglietteria del Museo allo 0544.482477 (da martedì a sabato la biglietteria è aperta dalle 9 alle 18; domenica dalle 14 alle 18).