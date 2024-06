A Villa Verlicchi in mostra storie di famiglie dei giostrai

Sabato 29 giugno alle 21 inaugura una nuova mostra a opera di Francesco Selvi e Cristiano Pinna all'interno di Dart, a Villa Verlicchi a Lavezzola (via Pasi 2). "La giostra dei roman", racconta una storia di due famiglie di giostrai illustrata su sedici fogli di carta nera, formato 70x100.

"Una favola di spaesamento e periferia, di spiriti persi e alterità - spiegano lo scrittore Francesco Selvi e l’illustratore Cristiano Pinna -; una storia che indaga a suo modo i meccanismi dell’inclusività e la reazione di fronte a ciò che da sempre ci spaventa: il diverso da noi".

Durante l’inaugurazione si terrà una lettura-concerto.

L’esposizione, a ingresso libero, sarà visitabile sabato 29, domenica 30 giugno dalle 10 alle 12, tutte le domeniche di luglio dalle 19 alle 23 (in concomitanza con i concerti che si terranno nel giardino esterno) e martedì 9 e 23 luglio dalle 15 alle 18. La mostra è a cura di CRAC, associazione specializzata nell'arte contemporanea che in convenzione con il Comune di Conselice gestisce le mostre, le attività e i laboratori artistici all’interno di DART, a Villa Verlicchi.

Per ulteriori informazioni chiamare lo 0545 9869230 / 986921, mail dart@comune.conselice.ra.it.