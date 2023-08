Uno sguardo sul Giappone con la mostra "Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige"

Sabato 23 settembre alle ore 17.00, negli spazi del Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, apre al pubblico la mostra Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige, a cura di Davide Caroli. L'esposizione che prosegue fino al 14 gennaio, promossa dal Comune di Bagnacavallo e organizzata dal Museo Civico delle Cappuccine e dal Museo d'Arte Orientale di Venezia, si innesta nella programmazione triennale dedicata al Paesaggio, tema sul quale verterà la proposta culturale della città di Bagnacavallo fino al 2024.

Dopo Francisco Goya, Max Klinger e Albrecht Dürer, il filone espositivo promosso dal Museo Civico sui più importanti artisti internazionali che hanno saputo esprimere massimamente la loro grandezza attraverso l'incisione aggiunge una nuova tappa, questa volta spostandosi dall'Europa al lontano Oriente, per raccontare la storia della tecnica della xilografia ukiyo-e e di alcuni dei più importanti maestri che vi si sono dedicati - Hokusai e Hiroshige - divenuti ben noti anche in Europa quando alcune loro opere furono di ispirazione per gli impressionisti e più in generale per gli artisti che da metà dell'Ottocento si dimostrarono più aperti al rinnovamento della pittura.

Le quasi 120 opere esposte, tra le quali due importanti trittici ed alcuni volumi originali che contengono le serie complete, sono affiancate da alcuni oggetti: tsuba, inr? ed un prezioso kimono decorati con immagini ispirate agli ukiyo-e, per sottolineare quanto l'immaginario paesaggistico influenzasse la cultura giapponese grazie al lavoro di Hiroshige.

Durante tutto il periodo di mostra saranno organizzati, in collaborazione con l'associazione Ascig di Ravenna, una serie di eventi che, con cadenza regolare, permetteranno di approfondire diversi aspetti della cultura giapponese: da specifiche visite guidate dedicate a temi legati alla mostra, a proiezioni di film, fino ad altre esperienze molto coinvolgenti come la tradizionale Cerimonia del tè.

L'esposizione è aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari: martedì e mercoledì 15.00-18.00, giovedì 10.00-12.00 e 15.00-18.00, venerdì, sabato e domenica 10.00-12.00 e 15.00-19.00, 1 novembre, 8 dicembre e 6 gennaio 10.00-12.00 e 15.00-19.00; dal 28 settembre al 1 ottobre, in occasione della Festa di San Michele, orario ampliato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 23.00, domenica 1 ottobre ore 10.00-23-00, chiuso il lunedì, 25 dicembre e 1 gennaio. Ingresso gratuito.