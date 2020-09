Mostre artistiche alla Fira di Sett Dulur 2020: tocca a "Paesaggi"

Le mostre artistiche della Fira di Sett Dulur 2020



PAESAGGI

12 settembre - 4 ottobre 2020 - Percorso espositivo nel Centro Storico

A cura di Bruno Bandini e Beatrice Buscaroli

Esiste ancora una canone in grado di qualificare quel genere artistico che abbiamo chiamato “paesaggio”? Esiste ancora una procedura univoca, una soluzione tecnica privilegiata che lo renda rappresentabile?

Questa mostra vuole tentare di fornire una risposta. E la risposta è NO.

La relazione che l’artista instaura con una porzione della realtà che, per quanto irripetibile, egli cerca di fissare di fronte ai propri e ai nostri occhi, in realtà è un duello. Senza esclusione di colpi. Un duello che non privilegia un medium rispetto a un altro. È lecito utilizzare tanto il gesto pittorico in senso stretto, quanto il dialogo con la fotografia, quanto, ancora, l’assemblaggio di veicoli espressivi differenti.

Enrico Lombardi e Stefano Gattelli – negli spazi della chiesa in Albis –, Andrea Chiesi – al Museo civico – e Paola Babini – nella sale del Centro polivalente –, ci invitano a riflettere sulla complessità di un “paesaggio” fatto di memorie, di tradimenti, di citazioni.

Bruno Bandini

Orari:

Inaugurazione sabato 12 settembre dalle ore 18.30 (Ex chiesa in Albis)

Esposizione fino al 4 ottobre 2020

martedì e venerdì 10.00-12.00

festivi e prefestivi 10.00-12.00 e 17.00-19.00