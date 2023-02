Mostre e musei arbitrari: nuovo appuntamento con i sabati del Moog

Sabato 25 febbraio ore 18, presso Moog Slow Bar, Vicolo Padenna 5, Ravenna, si terrà il sedicesimo incontro della rassegna “I sabati del Moog” curata da Ivano Mazzani. Dialogheranno di Mostre e musei arbitrari, Serena Simoni, docente, storica dell’arte e pubblicista a «Ravenna & Dintorni» e Sabina Ghinassi, critica d’arte, curatrice di esposizioni varie e mostre contemporanee.

MOSTRE E MUSEI ARBITRARI

Musei e mostre spesso risultano vincolati da obiettivi di marketing, risultati numerici dei visitatori, semplicità comunicativa. In breve, da percorsi in cui l'inatteso, quando è presente, è funzionale allo spettacolo. Ma non tutti lavorano in questo modo...