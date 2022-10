Le mostre di Palazzo Rasponi aperte fino alle 23 in occasione di Giovinbacco

Da venerdì a domenica, in occasione di Giovinbacco 2022, Palazzo Rasponi dalle Teste, le mostre e gli allestimenti d’arte al suo interno, previsti nell’ambito della VII Biennale del mosaico contemporaneo, saranno eccezionalmente aperti al pubblico fino alle 23. Durante l’evento enologico dedicato ai vini di Romagna, i visitatori potranno così apprezzare Opere dal Mondo, la grande rassegna promossa da AIMC Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei, che raccoglie un’importante selezione di lavori in mosaico realizzati da artiste e artisti provenienti da 21 nazioni e tre continenti. Nelle sale del piano nobile del Palazzo di piazza Kennedy è visitabile anche la mostra Sergio Cicognani. Pittore del Mosaico a cura di Paolo Trioschi. L’artista (1927- 2019) è stato uno dei principali protagonisti della stagione del mosaico ravennate degli ultimi cinquanta anni. La poetica pittorica di Cicognani si ricompone in un originale linguaggio sospeso tra mosaico e pittura che qui viene raccontato in 23 opere dell’artista e collaboratore di famosi pittori come Kokochka, Guttuso, Mathieu, Saetti.

Potrà ancora essere ammirata una sezione di LATO Sensu – Declinazioni del mosaico contemporaneo a cura di Sabina Ghinassi, Eleonora Savorelli e Paolo Trioschi. Si tratta di una mappatura transgenerazionale della pluralità dei linguaggi contemporanei raccontata attraverso le opere di oltre venti artisti che lavorano con e intorno al mosaico. Nello specifico sono qui esposti gli interventi di tre importanti artiste come Francesca Pasquali, Yukiko Nagai e Sara Vasini. Il sodalizio tra Ravenna e Faenza si consolida in questa Biennale con il Mic – Museo Internazionale della Ceramica di Faenza che propone un’installazione dal titolo Solaris, nuovo risultato della ricerca di Oscar Dominguez sui materiali ceramici dove terra e fuoco sono gli elementi primordiali. Le visite a palazzo Rasponi dalle Teste in occasione di Giovinbacco 2022 osserveranno i seguenti orari: venerdì 28 ottobre, dalle 15.30 alle 23; sabato 29 ottobre, dalle 9 alle 23 e domenica 30 ottobre, dalle 9 alle 23. Apertura straordinaria, ma in orario 15.30-18.30 anche per lunedì 30 ottobre, vigilia di Ognissanti.