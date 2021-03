Mostre, percorsi bibliografici e approfondimenti per la Festa della Donna

In occasione della Giornata internazionale della donna a Castel Bolognese viene proposta la mostra fotografica "Sorelle di corpo" di Valentina Botta e curata da Veronica Bassani e Angela Molari. La mostra viene ospitata nella Sala espositiva e nella Chiesa di Santa Maria della Misericordia.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, le previste aperture al pubblico della mostra nel mese di marzo sono state sospese; pertanto l'inaugurazione avrà luogo l’8 marzo, alle ore 18.30 su piattaforma digitale, con diretta streaming sui profili Instagram e Facebook di Sorelle Festival e dell'associazione culturale Fatti d'Arte. Saranno collegati on line l'assessore alle Pari opportunità di Castel Bolognese Linda Caroli, la fotografa Valentina Botta e le curatrici Veronica Bassani e Angela Molari.

Le iniziative però non si esauriscono qui. Come sempre la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane di Castel Bolognese propone per la ricorrenza una serie di percorsi bibliografici a tema per adulti (Racconti al femminile, Cinema e donne) e per i ragazzi (Ragazze ribelli, Supergirl) tramite il portale Scoprirete della rete bibliotecaria di Romagna e San Marino.

Il Museo Civico dedica alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Castel Bolognese (plesso Ginnasi) un approfondimento on line sulla figura di Caterina Ginnasi (1590- 1660), straordinaria pittrice discendente da famiglia romagnola originaria di Castel Bolognese. Anche se ormai si conservano solo alcune sue opere, la sua vita ci aiuta a ripercorrere secoli di storia con uno sguardo al mondo d'oggi, per conoscere alcune delle battaglie che le donne hanno dovuto affrontare per esercitare i propri diritti.