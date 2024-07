Una carrellata di autoritratti d'autore lunga oltre un secolo in mostra ai Magazzini del Sale

Apre venerdì 19 luglio, alle ore 18.30, presso i Magazzini del Sale di Cervia la mostra “Specchio delle mie Brame – La seduzione dell’autoritratto”, curata dal prof. Claudio Spadoni e promossa dalla Cna territoriale di Ravenna con il supporto del Comune. L'esposizione tende ad offrire uno spaccato di oltre un secolo d'arte, dai primi del '900 ai giorni nostri, con una larga campionatura di figure – una cinquantina di nomi - da grandi maestri storici come Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Mario Sironi, fino ad alcuni giovani ma già affermati nel panorama nazionale.

Ad alcuni protagonisti, particolarmente dediti alla pratica dell'autoritratto fino farne un leit motif della loro storia artistica, è dedicato un ampio spazio con diverse opere: è il caso di Mattia Moreni forse detentore di un primato in fatto di autoritratti, alcuni dei quali di enormi dimensioni; o di Sergio Vacchi, quasi maniacalmente impegnato a riprodurre la propria immagine anche in evocazioni pittoriche di noti temi letterari. E ancora, Luigi Ontani che ha attraversato più di mezzo secolo incarnando la propria immagine nelle figure più disparate della storia, in particolare dell'arte, o della vita, in un'inconfondibile e ininterrotta iterazione narcisistica tra l' ironico e il drammatico, poiché il dramma è implicito nel mito stesso di Narciso e Piero Manai, grande talento scomparso ancor giovane, che proprio in metafore pittoriche come teste, massi ovoidali, figure come fossilizzate dipingeva forse la drammatica premonizione del suo destino. Ma saranno presenti diversi altri grandi protagonisti, anche della scena internazionale, come Joseph Beuys, un mito perturbante della sua generazione, o Michelangelo Pistoletto con i suoi 'specchi', e la performer Marina Abramovic: personaggi di larghissima notorietà ancora attivi.

Con qualche figura inusuale come quella di Dario Fo o di Cesare Zavattini, e senza trascurare diversi giovani e meno giovani, autori di alcuni autoritratti singolari, altri realizzati specificamente per questa mostra che si articola in quattro sezioni: Realismi e premonizioni, che apre anche cronologicamente tutto il percorso espositivo con un autoritratto di Antonio Mancini del 1902 e presenta, fra gli altri, due rari Guttuso; segue la sezione Il mito personale, con una serie di grandi autoritratti di Moreni, una sequenza di Beuys e di Abramovic-Ulay; quindi Lo specchio e la scena. Sguardi, con dipinti di Sergio Vacchi, uno “Specchio” di Giosetta Fioroni, “Specchi2 di Michelangelo Pistoletto, e lavori di diversi altri artisti come Debora Hirsch, Concetto Pozzati, Pierre Moliner, quindi Ligabue, di un'intonazione decisamente ossessiva. Infine, Narciso. Oltre lo specchio, metafore e metonimie, protagonista Luigi Ontani ma anche figure come John Cage, Yoko Ono, Claudio Cintoli e giovani affermati come Nicola Samorì, Lucia Brumilda Nanni, Victor Fotso Nyie artista del Camerun presente nell'attuale edizione della Biennale di Venezia”.

Tutte le opere esposte saranno pubblicate in un catalogo con testi istituzionali e un saggio del curatore.