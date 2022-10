Mostri, giochi e dolcetti: la festa di Halloween 'invade' il centro storico

Mostri, personaggi strani e inquietanti, maschere spaventose ed esperienze paurose, ma tutto in una versione pensata e declinata per bambini e famiglie, all’insegna del divertimento. Il centro storico di Ravenna si animerà per la prima volta lunedì 31 ottobre con “Ravenna Halloween”, nuova iniziativa pensata in occasione di questa giornata di fine ottobre caratterizzata dalla festa di origini celtiche, da sempre appuntamento immancabile nei paesi anglosassoni e ormai da tempo radicatasi anche in Italia. In vista della “notte che vede cadere il velo che separa il mondo dei vivi da quello degli spiriti”, il Comitato Spasso in Ravenna e il Comune hanno pensato di proporre un evento su misura per i bambini, che più di tutti attendono questa data per travestirsi e lasciarsi andare agli scherzi.

“Abbiamo volentieri accolto la proposta del comitato Spasso in Ravenna per consentire alle famiglie con bambini di festeggiare Halloween – affermano gli assessori alle Attività produttive Annagiulia Randi e al Turismo Giacomo Costantini – creando un’occasione di socialità, divertimento e animazione del centro storico, che si aggiunge come positiva novità alla consolidata proposta di Mirabilandia, da tempo impegnata ad organizzare iniziative ad hoc su questo tema. Siamo tutti consapevoli del fatto che stiamo vivendo un momento storico molto complesso, ma anche per questo c’è bisogno di iniziative che regalino qualche momento di leggerezza, facendo al contempo vivere le città”.

Una festa quindi all’insegna del gioco e dei dolciumi. Dalle ore 16.30, e indicativamente fino alle ore 20, mostri e maschere spaventose animeranno le vie del centro della città con esibizioni e sketch grazie agli allievi dei corsi di recitazione, danza e musical della scuola lughese Centro Studi Danza. E proprio i mostri regaleranno, per tutto il pomeriggio, caramelle ai bambini offerte dai negozianti affiliati a Spasso in Ravenna. Negli stessi punti vendita del centro storico i mostri potrebbero “nascondersi” tra le vetrine e negli spazi dei commercianti per un curioso saluto a clienti e passanti a base, ancora, di caramelle.

In piazza del Popolo invece l’associazione Tralenuvole Ravenna proporrà laboratori artistici per coinvolgere i più piccoli ed organizzerà un’autentica caccia al tesoro dal titolo “Halloween in piazza” per i bambini che vorranno prendervi parte (prenotazione alla caccia al tesoro necessaria a info@associazionetralenuvole.it oppure tel. 370.3083416). Insomma, un pomeriggio di giochi e scherzi per animare il cuore della città con un evento fuori dall’ordinario, ma sempre occasione di divertimento e socialità per i bambini e i loro familiari.