I mostri del rock tornano in tour: sulla spiaggia il trio Heroes & Monsters

Il supertrio Heroes & Monsters torna dal vivo venerdì 21 luglio al bagno Finisterre Beach di Marina di Ravenna, alle 22. Si tratta della band formata da Todd Kerns, Stef Burns e Will Hunt, tre mostri sacri del Rock n' Roll internazionale che hanno deciso di intrapendere insieme un percorso musicale che ha portato all'uscita del debut album omonimo e, a seguire, di un tour di 13 tappe esclusive in giro per l’Italia.