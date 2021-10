Alla scoperta del Mulino Scodellino passeggiando fra arte, storia e gastronomia

Le Condotte Slow Food Godo e Bassa Romagna e Slow Food Faenza e Brisighella organizzano per sabato 16 ottobre una visita al Mulino Scodellino di Castel Bolognese, dove l'Associazione Amici del Molino Scodellino vuole rendere vivo il manufatto che è il più antico della nostra regione e forse d'Italia essendo datato 1393.

Durante la mattinata si potrà visitare, con una breve passeggiata per il centro di Castel Bolognese, il Museo all'aperto dedicato ad Angelo Biancini, scultore e ceramista. Alle 9:30 appuntamento al Mulino Scodellino (si arriva a piedi lungo via Canale oppure parcheggiando presso la chiesa di Casalecchio) e dopo una breve passeggiata si arriva nel centro di Castel Bolognese dove un volontario, conoscente e modello della prima opera di Biancini, accompagna i partecipanti alla scoperta del Museo all'aperto dedicato ad Angelo Biancini.

Si fa poi ritorno al Mulino Scodellino dove i volontari dell'Associazione mostreranno il funzionamento del mulino e racconteranno la sua storia. Al termine della visita si va a tavola per pranzare insieme con un menù a base di prodotti locali: antipasto con tartine di pane con verdure, salsa, formaggio; primo piatto a base di verdure; verdure grigliate; torta della casa; acqua, vino e caffè.

Costo: € 25,00 per i Soci Slow Food, € 28,00 per i non soci. La prenotazione per i 25 posti disponibili è obbligatoria e verrà accettata entro e non oltre mercoledì 13 ottobre sul sito di Slow Food Godo. L'evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti Covid-19. Per partecipare è necessario il Green Pass.

