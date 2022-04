Musei e monumenti aperti per Pasqua e un laboratorio di mosaico per le famiglie

Nel weekend di Pasqua e Pasquetta, sabato 16, domenica 17 e lunedì 18 aprile, i siti di RavennAntica sono aperti al pubblico. Nel dettaglio saranno aperti il Museo Classis Ravenna (via Classense 29 - Classe), dalle 10.00 alle 18.30, l'Antico Porto di Classe (via Marabina, 7 - Ponte Nuovo), 10.00 - 13.00 e 14.30 - 18.30, la Domus dei Tappeti di Pietra (via Barbiani), dalle 10.00 alle 18.30, Cripta Rasponi e Giardini pensili (Piazza San Francesco), sabato 16 e lunedì 18 dalle 14.00 alle 18.00; domenica 17 dalle 10.00 alle 18.00, e il Museo Tamo Mosaico (via Rondinelli, 2): lunedì 18 dalle 10.00 alle 17.00. Per info e prenotazioni: tel. 320 9539916; prenotazioni@ravennantica.org; www.ravennantica.it

Presso il Museo Classis Ravenna si segnala inoltre l’iniziativa RavennAntica for family, laboratorio di mosaico rivolto ai bambini e alle loro famiglie per conoscere come nasce l’antica tecnica musiva, quali sono i materiali utilizzati dal mosaicista e gli strumenti per realizzare l’opera. L’elaborato realizzato dai partecipanti resterà loro, come ricordo dell’esperienza vissuta. RavennAntica for family è in programma tutto l’anno, su prenotazione, dal lunedì alla domenica, all’interno dei laboratori didattici del Classis Ravenna. Per chi lo desidera è possibile abbinare al laboratorio didattico anche una visita guidata animata al Museo. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0544 36136 (dal lunedì al venerdì 9.00 – 13.30); didattica@ravennantica.org