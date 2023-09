Al Museo delle Ceramiche di Faenza parte la rassegna musicale "Soavi Armonie"

Con il concerto "Baci – International Tour 23/24", con Mauro Mastrini al pianoforte, prenderà il via domenica 1 ottobre, alle 18, nella cornice del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza la terza edizione della rassegna musicale ‘Soavi Armonie 2023 Libertà di espressione, musica colta per un museo unico al mondo’, otto concerti realizzati in collaborazione con la scuola di musica "Giuseppe Sarti" e la direzione artistica di Donato D’Antonio.

L’appuntamento di domenica, musiche di Mastrini e Sakamoto, a ingresso libero, sarà un’anteprima della ‘Giornata Unesco’ del 3 novembre, in occasione del riconoscimento di Patrimonio Culturale immateriale ottenuto dal Mic nel 2011 da parte dell’Unesco. I concerti si svolgeranno tutti al Mic e saranno introdotti da un momento musicale proposto dagli allievi della scuola Sarti. L’accesso è gratuito per chi è in possesso del biglietto di ingresso al museo. È possibile acquistare per 30 euro l’abbonamento a sei concerti.

Queste le prossime date: domenica 8 ottobre alle 11, Vengo dal Giappone, con Hiromi Yamada, mezzo soprano e Denis Zardi al pianoforte. Presenterà l’evento Marco Del Bene in occasione dell’Ottobre Giapponese. Domenica 22 ottobre alle 11, Stravaganze Sonore con l’Ensemble Toscanini: Caterina D’Amore al flauto, Soccorso Cilio alla fisarmonica, Antonella De Vinco al pianoforte. Musiche di Gershwin, Satie e Rota. Domenica 5 novembre ore 11, Note come stelle: fra Barocco e Novecento con il Duo Folies: Lidia Giussani al flauto dolce e Luca Lucini alla chitarra. Musiche di Corelli, Marcello, Françaix. Domenica 26 novembre alle 11, Omaggio a Sonny Rollins con l’Ensemble Sarti Jazz: voce di Andrea Padovani, Enza Scollo al sax alto, Leonardo Drei al sax tenore, Massimiliano Gonni alla chitarra, Francesco Baccaro al basso, Lorenzo Subieschi alla batteria. Domenica 3 dicembre alle 11, Il Pianoforte narrante con Sara Cianciullo. Musiche di Brahms, Beethoven, Chopin. Domenica 17 dicembre alle 11, il concerto Auguri di Buon Natale con l’Orchestra e il coro Sarti Christmas Band, a ingresso libero, chiuderà la rassegna.

Per informazioni: Mic Faenza, 0546-697311; www.micfaenza.org. L’iniziativa è sostenuta dal Mic, da “Casa Optima”, dal Lions Club Faenza Host, dall’Associazione “Amici della Sarti”, dall’Associazione “Scambi Culturali fra Italia e Giappone” e dall’Ottobre Giapponese.