"Music Is The Best" al Bronson Club

Dopo il lancio a settembre della seconda edizione di Music is the Best, piattaforma di scouting lanciata da Panico srl e co-finanziata dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge 2/2108 – che mira a dare visibilità e a supportare concretamente progetti musicali emergenti –, si sono chiuse le iscrizioni al bando e ora i 24 progetti selezionati partecipano al contest iniziato a gennaio. Nella tappa del Bronson saliranno sul palco Taistoi (Milano), Don’t Fuck With Us (Ravenna), Sidstopia (Ravenna) e CousCous a colazione (Ravenna).

Sei date e 24 artisti per amplificare la voce delle realtà musicali emergenti e portare sul palco la musica più fresca e interessante. Entra nel vivo la seconda edizione di Music is the Best, il concorso di scouting lanciato da Panico Concerti e realizzato con il contributo dalla Regione Emilia-Romagna, nato per sostenere e dare forza alla scena musicale indipendente. A differenza dell’anno precedente, in questa edizione non ci sono limiti geografici e partecipano artisti provenienti da ogni parte d’Italia, non solo residenti in Emilia-Romagna. Una scelta voluta per allargare gli orizzonti culturali e diventare un vero e proprio osservatorio sull'effervescenza e sulla creatività musicale contemporanea, nella sua totalità e diversità. Anche per questo non ci sono limiti di generi e vige una sola regola: far conoscere e portare a galla ogni declinazione possibile di cosa vuol dire fare musica in Italia, oggi.

I ventiquattro che saliranno sul palco offrono quindi un ventaglio di sonorità diverse e originali. Dai collettivi di hip hop sperimentale con influenze jazz ai cantautori ispirati alla vecchia scuola, dalle sonorità pop a quelle underground, passando per la musica elettronica e i ritmi lo-fi e indie.

Durante i live, una giuria tecnica esprimerà una valutazione per selezionare gli 8 nomi che accederanno alla semifinale. Per loro arriverà un periodo di formazione in collaborazione con professionisti del mondo della musica e potranno registrare un brano in studio. Le 8 tracce verranno poi raccolte in una compilation digitale che verrà lanciata su Needn’t, l’etichetta figlia di Panico e sorella minore della storica Trovarobato. In seguito alla pubblicazione, una giuria selezionerà solo 4 progetti che passeranno alla finale, in calendario l’11 maggio sul palco del Locomotiv Club di Bologna. Tra loro saranno scelti i due vincitori di Music is the Best 2023, nella prima edizione conquistata da Clemente Guidi e Pipia. Ai due vincenti spetterà un riconoscimento pari a 5000 euro da investire per la produzione e la promozione del proprio progetto discografico, e due Premi Speciali dai media partner del progetto: Rockit e Foresta Academy.

Al Bronson saliranno sul palco:

CousCous a colazione. I CousCous a Colazione sono un progetto fresco che fonde sonorità dance e pop al jazz e l’elettronica. Creano suggestivi paesaggi sonori combinando l’utilizzo del digitale con strumenti tradizionali. I brani fondono elementi provenienti dal Mediterraneo e dall'Africa, grazie alle diverse provenienze culturali di ognuno dei suoi componenti.

Don’t Fuck With Us. DFWU nasce dall’idea comune di creare una nuova realtà hip-hop nel territorio, mescolando sonorità più old school a un sound new age, la derivazione è il jazz-soul.

Distopia. Francesco Zamparelli, nasce a Ravenna nel 1998. Avvicinatosi alla cultura hip hop, nel 2016 pubblica "Distopia", e si esibisce in giro per l’Italia in apertura ad artisti come Mahmood, Mondo Marcio, Coez e Bassi Maestro. Nel 2018 arriva alle semifinali nazionali di Area Sanremo. L'anno seguente, vince Freschissimo, pubblica l’EP Breve ma intenso e si esibisce Milano in apertura a Little Simz.

Taistoi. Taistoi è il progetto nato nella provincia di Milano da Andrea Esposito nel 2022. La costante voglia di sperimentare ha generato delle sonorità eclettiche e contaminate da generi quali il jazz, l’alternative, l’elettronica, rnb e psych-pop. Dal 21 ottobre è disponibile l'ep di esordio Portamento.

venerdì 27 gennaio 2023



BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Apertura porte ore 21, inizio ore 21.30

Ingresso a offerta libera

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141