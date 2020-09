Musica, acrobati, pizza e molto altro con "Acque e Miracoli a Tebano"

Tornano Acque e Miracoli a Tebano, la festa organizzata dagli Amici del Senio si ripresenta al pubblico domenica 20 settembre con un'edizione ridotta nel rispetto delle norme anti Covid.

Dalle ore 16,30 ritrovo presso corte della Chiesa da dove partirà una breve camminata per visitare la vecchia casa di Frazchì d’la cius dove tutto parla di campagna e di fiume. Ci conduce Mario Baldini di Primola.

Dalle ore 18,30 entrerà in funzione il ristoro con Giro pizza di Bugnì, Per la pizza occorre prenotarsi entro venerdì sera 18 settembre, per consentire al pizzaiolo la lievitazione di due giorni dell'impasto.

Alle ore 19, nel cortile della Chiesa, la Musica colta incontra gli Acrobati nel nome della leggerezza. AscolteremoSi ascolta Chiara Pancaldi (voce e chitarra) e si ammiranole evoluzioni di Giulia Rocchi (Danzatrice aerea).

Alle ore 20,15 nel giardino dei frutti dimenticati, a fianco della Chiesa, Cinema sotto il pero. Proietteremo il noir cult “La scala a chiocciola” di Robert Siodmak, durata 83', anno 1946. Il regista Robert Siodmak, scappato dalla Germania nazista, dirige questo splendido noir dai forti chiaroscuri e con pregevole semplicità.

Nello spazio dell'evento avremo l’Albero dei pensieri, a cui affidare, legate ad un filo, le parole a difesa degli alberi, della natura e dell’ambiente.

Considerate le norme anti Covid sarà in vigore la prenotazione obbligatoria, accompagnata dal numero di telefono. Oltre che a: mascherina, distanziamento e sanificazione. La prenotazione sarà garantita fino a cavallo dei 100 partecipanti.

Info e prenotazioni entro sabato sera 19 settembre) ai n. 366-9136784 (Laura), 340-0532380 (Domenico), 333-2011377 (Silvio), oppure con mail a amicifiumesenio@gmail.com

La partecipazione all’evento sarà ad offerta libera.