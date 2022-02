Musica, animazione e giochi: prende vita il Carnevale dei bambini

L’Avis di Casola Valsenio, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Pro Loco, organizza il Carnevale dei Bambini. Appuntamento domenica 27 febbraio, ore 14, in Piazza Sasdelli con musica, animazione e giochi per bambini. Buffet per tutti. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà nella tensostruttura della Pro Loco.