A Russi serata con le note della chitarra di Margherita Emiliani tra arte e devozione

La Pro Loco di Russi propone una serata di musica, arte e devozione per il prossimo 14 luglio 2024 alle ore 21.00 presso la Chiesa del Carmine in via D’Azeglio a Russi. Margherita Emiliani, di Russi, diplomata in chitarra classica al Conservatorio G.B. Martini di Bologna proporrà un ricco repertorio di brani per chitarra dei compositori spagnoli Fernando Sor (1778-1839) e Joaquin Turina (1882-1949) oltre al compositore svizzero Frank Martin (1890-1974).

Durante la serata, la Pro Loco proporrà all’attenzione dei presenti gli aspetti artistici e devozionali di quattro Madonne presenti nel territorio di Russi: "Madonna del Carmine con san Carlo Borromeo, san Simone Stock e le beate Margherita Molli e Gentile Giusti", "La Vergine col Bambino in trono, san Francesco d'Assisi e le beate Margherita Molli e Gentile Giusti", "Madonna della Cintura con Sant'Agostino, santa Monica, san Pietro Apostolo, san Nicola da Tolentino, le beate Margherita Molli e Gentile Giusti, le anime del purgatorio", "Madonna del Fuoco con San Sebastiano e le beate Margherita Molli e Gentile Giusti già conservata nella chiesa di S. Sebastiano in Chiesuola". L’iniziativa si svolge in corrispondenza alla Giornata Nazionale delle Pro Loco d’Italia.