Musica, arte e mercatini: quattro serate di divertimento al Complesso ex Salesiani

Quattro serate in altrettanti giovedì tra luglio e agosto all’insegna di musica, arte, mercatini e divertimento: Faventia Sales propone anche quest’anno la rassegna “Ex Salesiani Summer Village”, che porterà nuovi appuntamenti in tutto il Complesso ex Salesiani di Faenza per garantire al pubblico momenti di spensieratezza in piena sicurezza, grazie agli ampi spazi dell’area. Gli appuntamenti si svolgono nei giovedì 1; 15 e 29 luglio e 26 agosto dalle 18.

“Ex Salesiani Summer Village è nato l'anno scorso da una scelta coraggiosa, rivelatasi poi un’idea vincente - dichiarato il vicepresidente di Faventia Sales Mattia Cornazzani -. I dati dell’anno scorso ci hanno dato conferme importanti, soprattutto per l’intrinseca vocazione che ha questo luogo per fare comunità, anche in un periodo difficile come quello che abbiamo appena passato. Sull’onda dell’entusiasmo di questi risultati e per la continuità che vogliamo dare a Faventia Sales abbiamo deciso di proporre e allargare un po’ di più l’offerta per quanto riguarda gli eventi di quest’estate. Abbiamo chiesto a chi è presente con la propria attività qui in zona, di rendere aggregativo il proprio spazio, ma abbiamo interpellato anche altri attori del territorio, dell’ambito produttivo, dei servizi e dell’ambito sportivo, in modo da rendere gli spazi espositivi differenziati ed interessanti”.

“Nel Complesso Ex Salesiani ancora una volta vengono ospitati contenuti di qualità per i cittadini – ha spiegato il sindaco Massimo Isola -. Dopo la rigenerazione di questo spazio, Faventia Sales sta organizzando e ospitando eventi che coinvolgono ogni volta tantissimi cittadini e diverse realtà del territorio. Gli eventi di Ex Salesiani Summer Village rientrano nel ricco programma di iniziative ospitate a Faenza questa estate in diversi luoghi della città, dalla piazza ai musei passando appunto per il complesso degli Ex Salesiani. Non stiamo cercando di animare la città con la quantità ma con la qualità”.

“A Faenza si è creato un percorso importante grazie alla realtà di Campagna Amica, che negli eventi di Ex Salesiani Summer Village parteciperà attivamente anche tramite laboratori per bambini per istruire all’educazione alimentare – ha aggiunto il presidente provinciale di Coldiretti Nicola Dalmonte -. Avremo comunque anche serate più orientate verso lo Show Cooking. Infine, faremo incontri con i nostri giovani per valorizzare il cibo e in particolare soffermandoci sulla frutta romagnola”.

Tanti gli ingredienti che caratterizzeranno il programma delle serate, coinvolgendo le attività ospitate negli ex Salesiani, come la Scuola di musica “Giuseppe Sarti”, E-bistrot, il Mens Sana e non solo. Non mancheranno le iniziative culturali con i concerti nella chiesa e nel cortile interno del Complesso, gli incontri con associazioni fotografiche, insieme a mercati alimentari, bancarelle espositive e mostre di alcuni artisti faentini, tra cui Ivo Sassi che sarà aperta dal 6 luglio. A proposito di arte, protagonista delle serate del 15 e 29 luglio sarà “Faenza Art Parade”, progetto che consentirà di dare ad artisti e designer una nuova occasione per presentare e mostrare le proprie creazioni, stimolando la conoscenza e la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Attenzione anche all’ambiente e alla sostenibilità con l’organizzazione di laboratori agricoli per bambini, Agri-talk a cura di Coldiretti Giovani Impresa e show-cooking con Agrichef. Spazio anche allo sport con esibizioni e incontri con le associazioni del territorio. Per passare la serata ci saranno inoltre le proposte enogastronomiche delle attività ospitate nel complesso, chi vorrà potrà così gustare in compagnia aperitivi e cene a tema, accompagnati da giochi, intrattenimento per i più piccoli, giocoleria e artisti di strada.

Tante le iniziative previste il primo luglio, giornata inaugurale della rassegna estiva. Dalle 18 la piazzetta del parcheggio ospita il Mercato di Campagna Amica e Coldiretti con le sue proposte a km zero e, dalle 18.30, show-cooking con l’agrichef Stefano Gardi dell’Agriturismo Tenuta Nasano di Riolo Terme. Sempre dalle 18, il Gruppo Fotografia Aula 21 sarà nel Complesso ex Salesiani con il suo banchetto di presentazione. Per quanto riguarda lo sport, nell’area di fronte alla chiesa sarà presente il Club Atletico Faenza Ginnastica dalle 18 con il suo banchetto e, dalle 20, con le esibizioni di ginnastica artistica e ritmica delle sue due squadre agoniste, che proporranno esercizi singoli di gara ed esercizi collettivi. Inoltre, la palestra Overcome Sporting Club sarà regolarmente aperta.

Nella chiesa sono invece in programma due appuntamenti musicali: alle 19 il Giuseppe Sarti Ensemble si esibisce in “Gioco di Temperamenti”, mentre dalle 21 risuonano le note al pianoforte di Fabio Fornaciari nel concerto “Forme e colori, dall’Europa all’America”. Dalle 19 alle 22 nella sede della Scuola di musica “Sarti” saranno presentati i risultati del progetto “MozArt#BETHEMUSIC2” degli alunni delle scuole medie Bendandi di Faenza e Granarolo dell'Istituto Comprensivo Faenza “San Rocco”. Inoltre, a completamento degli eventi musicali, nella corte interna del Complesso il Sarti Jazz Ensemble si esibisce, dalle 22, in “The music of Dexter Gordon”. Ad accompagnare la serata, anche le proposte enogastronomiche di E-bistrot e Mens Sana.