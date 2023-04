Musica, arte e storie per i più piccoli a Brisighella

Da sempre impegnata nella divulgazione culturale a 360 gradi, LaCorelli collabora attivamente con le scuole del territorio per portare la musica e l'arte ai più piccoli. Il prossimo appuntamento dedicato ai bambini è per sabato 15 aprile alle ore 17:00 presso il cortile della Scuola Materna Cicognani di Brisighella, con un pomeriggio di letture e piccolo laboratorio artistico ispirati alla Primavera, a cura di Teresa Maria Federici e con l'accompagnamento musicale di Federica Zanotti al violino. Tutti i bambini dai tre anni in su sono invitati a partecipare alle attività. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero della Biblioteca Comunale "Pasini" (0546 81645). L'evento è frutto della preziosa sinergia tra LaCorelli, Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Brisighella, AIAM e TUKE SAS.