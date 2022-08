Musica live e birre artigianali: sulla spiaggia di Marina arriva il Brew Park

Gustose birre artigianali e musica live approdano sulla spiaggia del bagno Hanabi di Marina di Ravenna con "Brew Park". Partendo da un progetto nato nel territorio di Bologna, quest’anno Brew Park si allarga trasformandosi in un tour itinerante, che sta portando in giro per tutto il paese una selezione accurata di birre artigianali e musica. Sabato 20 agosto, dalle 21.30, all'Hana-Bi ci saranno i concerti di Thru Collected e Subconscio, seguiti dai dai dj set dello stesso Subconscio e di Party Marty. Ingresso libero.

Thru Collected è un collettivo di artisti visuali e produttori musicali attivo sul territorio napoletano dal 2020, nato durante il periodo della pandemia di Covid-19. Superando i limiti della Gen Z, della trap e degli ascolti Spotify, zigzagando tra i canoni e gli stilemi di generi e industria, Thru Collected è una sferzata di vernice fluo su un muro nero di noia. È una ventata di libertà artistica e creativa che balla sull’algoritmo da playlist. Qualcuno sta iniziando a ribellarsi al piattume costretto della trap di oggi.

Subconscio, nome d’arte di Giulio Campaniello, è un cantautore italiano classe ‘92. Fin da giovanissimo entra nel coro delle voci bianche del Teatro Comunale di Bologna, come soprano, dove sviluppa la sua passione per il canto. Nel 2020 dà vita al nuovo progetto solista Subconscio, con l’uscita del singolo “Giungla” e successivamente il primo EP “subconscio”, omonimo del progetto. Il percorso artistico di Subconscio prosegue con la pubblicazione (2022, per Totally Imported) dei singoli “Distante” (feat Arya) e “Qualcosa di speciale”, che anticipano il nuovo EP “Il Mondo Invisibile” in uscita il 16 settembre per Totally Imported.