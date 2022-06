Musica, camminate nella natura e saporti del territorio: torna Acque e miracoli a Tebano

Il 4 e 5 luglio 2022 si svolge la sesta edizione di Acque e miracoli a Tebano. L’evento di cultura, divertimento e ambiente nasce da un seme dell’Arena delle balle di paglia di Cotignola. Un evento che vuol dimostrare come il fiume Senio sia un teatro naturale, all’aperto, adatto a favorire l’incontro con il territorio e le sue storie.

Un teatro all’aperto in un territorio che parla. Che ci parla di storia con Guelfi e Ghibellini, Napoleone e papalini, Linea Gotica; di paesaggio, quello a volte pregevole che scaturisce dal rapporto fra il lavoro dei contadini e l’ambiente che ci ha fatto proporre la Strada del foliage; quello di una campagna amica che ci offre prodotti enogastronomici e strutture per il tempo libero di qualità come Bed&Breakfast, ristorazione, cantine. Con attorno tante piccole città e paesi che hanno tradizione e storia da vendere e la cui vivibilità rappresenta scelta ambita per il nuovo turismo dei luoghi e delle esperienze. Fra lunedì e martedì sono in programma tanti eventi. Dalle camminate ai concerti, senza dimenticare qualche ristoro goloso.

Questo evento, come l’Arena delle balle e tanti altri eventi che stanno nascendo e consolidandosi lungo il Senio, dalla sua sorgente alla foce, sostengono l’idea della valorizzazione del fiume Senio e di quanto sta ad esso attorno. Vuole rappresentare uno stimolo per un divertimento sano e ragionato, che contenga finalità, come la cultura, il teatro, l’ambiente, la sostenibilità. Non sfugga che nell’area dell’evento è vietato fumare e che è plastic-free.