Musica, ciambella e albana con i “Canti d’la Pasquela”

L’Avis comunale di Cervia, anche per il 2024, propone la tradizionale serata dei “Canti D’la Pasquela”, che si tiene giovedì 4 gennaio dalle 20, presso il Centro Sociale di Pinarella, si esibiranno 4 dei più tradizionali gruppi di “Pasquaroli” della Romagna (Calisese, La Pioppa, Montaletto Scuole e Longiano). La serata sarà presentata dalla cantante cervese Cinzia Rinaldi.

Una serata che l'Avis propone anche per promuovere il dono del sangue per far fronte al continuo fabbisogno di cliniche ed ospedali impegnati a trasfondere sangue e plasma per scongiurare malattie, programmare interventi chirurgici, realizzare trapianti. La serata, completamente gratuita, vuole anche omaggiare la “cultura popolare”, con la volontà di distribuire piccole dolcezze del nostro territorio come ciambella ed albana.