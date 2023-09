Musica, cultura e solidarietà per la festa di San Michele Arcangelo a Brisighella

La comunità di Brisighella si prepara alle celebrazioni del patrono con la seconda edizione della Festa di San Michele Arcangelo. L'iniziativa è organizzata dalla Parrocchia di San Michele Arcangelo e il circolo “G. Borsi” di Brisighella, in collaborazione con le associazioni del territorio, dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco cittadina. Una serata di musica e intrattenimento con un importante scopo aggregativo culturale e sociale: l’intero ricavato dello stand gastronomico, della lotteria e delle offerte libere sarà devoluto alla ristrutturazione della Collegiata di San Michele Arcangelo e alla Chiesa del Monticino.

Dalle 18 inizio dell'intrattenimento in Via Fossa e nei locali ricreativi del circolo "G. Borsi" con la collaborazione di Val Lamone Volley A.S.D., Tre Colli Tennis Club Brisighella, Judo Brisighella, Basket Tre Colli Brisighella, A.S.D. Brisighella Val Lamone Calcio, Gruppo Scout Agesci ValdiLamone1, Caritas Madonna del Monticino Brisighella, La Memoria Storica di Brisighella "I Naldi - Gli Spada", il Gruppo Alpini "Sirio Baldi" Brisighella, Contea Brasichellae et Vallis Hamoniae e la Scuola di Musica Masironi. Partecipano nell’organizzazione anche il circolo ricreativo culturale Arci Ambra - Brisighella, il Centro Volontari e le associazioni "C'era una volta il Ricamo", "La Tua Mano Per La Pace" e "Onda Sonora".



Alle 19 sarà celebrata la Santa Messa al Cinema Teatro Giardino e verrò aperto lo stand gastronomico di via Fossa. Alle 19.45 in scena lo Spettacolo “San Michele Arcangelo” in Via Fossa con Nadia Gentilini, Laura Soglia e i Tamburi Medioevali di Brisighella. Dalle 20.15 prosegue l’intrattenimento di tutte le associazioni coinvolte in Via Fossa e nei locali ricreativi del circolo con l'esibizione della Banda del Passatore. Alle 21 nel tendone sul retro del circolo "G. Borsi" si terrà una lotteria con tantissimi premi offerti dalle attività brisighellesi e da privati. Dalle ore 22.30 fino alle 2 di notte dj set con Onda Sonora, Claudio Galassini, Francesco Cornacchia e Jacopo Nonni.

I Musei Comunali di Brisighella saranno aperti con i seguenti orari: Rocca Manfrediana, Museo Ugonia e Torre dell'Orologio dalle ore 15 alle ore 19. Biglietto Unico Rocca + Museo Ugonia € 5,00. Ridotto studenti da 7 a 25 anni € 4,00. Ingresso gratuito per bambini fino ai 6 anni, persone con disabilità e accompagnatore. In occasione della Festa l’Amministrazione Comunale ha il piacere di invitare tutti i residenti del Comune di Brisighella a visitare i Musei gratuitamente (esponendo documento).

In caso di maltempo la festa si sposterà all’interno dei locali della Parrocchia di San Michele e all’interno del tendone sul retro del Circolo G. Borsi. Per maggiori informazioni: 338 4639758.