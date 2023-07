Musica d’organo a San Vitale: torna la rassegna 'Mosaico di note…di notte'

Torna la grande musica tra i mosaici di San Vitale. Seconda edizione per “Mosaico di note... di notte”, la rassegna di musica d’organo, vocale e strumentale che animerà la basilica tutti i venerdì d’estate grazie alla convenzione tra la Diocesi di Ravenna-Cervia e il conservatorio Verdi di Ravenna.

Dal 7 luglio, ogni venerdì sera alle 22, studenti e docenti del Verdi di Ravenna e di altre due istituzioni musicali “omologhe”, il Maderna di Cesena e il Frescobaldi di Ferrara si esibiranno nella basilica patrimonio Unesco, nell’ambito delle visite ai monumenti di Mosaico di Notte. Non cambia il format: mezz’ora di musica ad accesso gratuito per i ravennati e per chi ha acquistato i biglietti per visitare i monumenti gestiti dall’Opera di Religione, immersi nella magia dei mosaici.

"La diocesi continua a investire in questo progetto – spiega don Lorenzo Rossini, direttore dell’Ufficio Beni culturali della Diocesi –. Crediamo sia un format nuovo e vincente per dare la possibilità ad ogni ravennate di fare un’esperienza musicale dentro San Vitale. Tante sono le proposte nella città, il valore aggiunto di questa è la gratuità".

"San Vitale è una sorta di camera artistica – spiega la direttrice del Verdi Anna Maria Storace – dove tutti i sensi e la bellezza vengono amplificati. Queste chiese antiche sono anch’esse strumenti musicali". Un esperimento che già l’anno scorso è stato molto apprezzato da turisti e ravennati e che, anche per questo, si ripete.

Saranno otto i concerti in programma dal 7 luglio fino a fine agosto in varie formazioni (organo solo, accompagnato da una formazione strumentale ‘cameristica’, oppure dalla voce). Tra gli organisti che si esibiranno ci sono Andrea Berardi , Kim Fabbri e Wladimir Matesic, Gabriele Martin e Megumi Horie. Musiche di Bach, Vierne, Mozart e Paganini.

L’intero progetto è orientato alla valorizzazione del percorso di formazione degli studenti. I concerti della rassegna “Mosaico di note… di notte” saranno gratuiti e l’accesso sarà libero per i residenti nel comune di Ravenna (come avviene per l’ingresso nei monumenti dell’Opera di Religione) e al costo del biglietto per i turisti e chi risiede in altri Comuni. Info: www.ravennamosaici.it, tel. 0544541688.