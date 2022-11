Musica da brividi: con Marco Rosetti si ascolta “Il suono della paura”

Secondo appuntamento settimanale con GialloLuna NeroNotte, che in questa edizione itinerante si sposta, venerdì 18 novembre, alle 20.45, alla Ceroni Piano School di via Argirocastro 28. Il programma prevede la conferenza con musica di Marco Rosetti “Il suono della paura”, in cui il musicista e compositore ravennate – pluripremiato negli Stati Uniti – parlerà di colonne sonore e film horror. La serata è organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Vox Pluralis.