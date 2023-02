Musica dai Balcani al Mama's Club

Formazione nata nel 1996 composta da nove musicisti di Ravenna e dintorni, ha pertecipato nel corsi di questi ultimi anni a numerosi eventi live e festival,vincendo ,fra l’altro, alcune edizioni dell’”On the road Festival” di Pelago (FI). All’attività live ha affiancato una costante attività in studio che ha portato a realizzare il quinto album (compilation e colonne sonore per documentari e cortometraggi).

Nel 2016 è stato premiato da Raul Casadei come vincitori del contest Romagna Mia 2.0.

L’incontro tra vari componenti del gruppo è stato casuale, ma forse era nell’aria, come tutte le cose che sembrano casuali e nate dal nulla ma che poi esplodono in qualcosa di necessario. Il desiderio di guardare al di là dell’Adriatico aleggiava da tempo in tutti i componenti del gruppo. Poi gli incontri portano novità, le novità portano la voglia di condividere sonorità diverse e le sonorità diverse portano a raggungerle proprio la dove nascono: Spagna, Francia, paesi dell’Est, Balcani. La musica della Piccola orchestra Ochtopus ha un unico protagonista: un primo attore che nel silenzio feroce dei soprusi, attraverso le urla assordanti delle repressioni, ma con la speranza ben piantata nel petto, ha viaggiato.

E il viaggio porta spesso a raggiungere confini e ad attraversarli.

INGRESSO 12 EURO

MAMA'S CLUB

CIRCOLO ARCI SCINTILLA APS

VIA S.MAMA, 75 48121 RAVENNA

CELLULARE 3319118800

SITO www.mamasclub.it

SABATO 25 FEBBRAIO ORE 21

PICCOLA ORCHESTRA OCHTOPUS Musica dai Balcani

Sabato 18 FEBBRAIO ORE 21

Annalisa Penso: voce, violoncello; Maria Agostini: corno francese;

Stefano Franceschelli: fisarmonica; Enrico Errani: percussioni;

Enrico Randi: contrabbasso; Fabrizio Sabia: chitarra classica;

Gianluca Gardelli: chitarra acustica; Lauro Rambelli:sax;

Michele Pazzaglia:sax