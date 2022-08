Musica dal vivo, stelle e degustazioni guidate con “Calici sotto la Torre”

Il fascino del cielo stellato, musica dal vivo e i sapori più autentici del territorio racchiusi in un bicchiere di vino e in piatti ricchi di storia, tradizione e natura: nel periodo più magico dell’estate torna anche quest’anno a Oriolo dei Fichi il doppio appuntamento con “Calici sotto la torre”. Mercoledì 10 e giovedì 11 agosto nel parco dell’antica torre medievale sulle prime colline di Faenza, dalle ore 19.30 alle 24 andranno in scena due serate ricche di incontri, degustazioni e sorprese.

In entrambe le serate, fino a mezzanotte, nel parco della Torre si potranno degustare il Centesimino, il Famoso, l’Albana, il Sangiovese e gli altri vini dei colli faentini raccontati direttamente dai vignaioli presenti con i loro banchi di assaggio, provando golosi abbinamenti con i cibi locali proposti da produttori di antichi grani, succhi, olio e mieli o con i piatti tipici proposti dal chiosco con ristorazione: tra le proposte pasta, piadina, affettati, arrosticini, dolci, bicchieri di frutta e non solo. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Astrofili Antares-Romagna dal parco panoramico di Oriolo si potranno osservare le stelle, cercandone una cadente per esprimere un desiderio. Mentre chi è in cerca di un’emozione da ricordare potrà visitare l’antica torre di Oriolo al chiaro di luna.

La colonna sonora di mercoledì 10 agosto sarà a cura della Judy Testa Band, che proporrà brani evergeen che hanno fatto ballare intere generazioni di giovani con arrangiamenti e mixaggi originali. Mentre giovedì 11 agosto spazio a Naif, gruppo che propone in chiave acustica brani famosi della scena pop e rock. Alle ore 23 l'appuntamento sarà con "Fire Show", spettacolo di fuoco e danza con Moko, artista che unisce la tecnica della giocoleria infuocata alla grazia della danza, creando un'atmosfera magica e surreale. In caso di maltempo in una delle serate l’evento sarà recuperato venerdì 12 agosto.