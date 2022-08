Musica, danza, poesia e burattini nella settimana di 'Ravenna Bella di Sera'

Indirizzo non disponibile

Prosegue Ravenna Bella di Sera, la rassegna promossa dagli assessorati al Turismo e alle Attività produttive, in collaborazione con altre realtà culturali, in piazza San Francesco, arricchita dalla prima edizione di Ravenna Banda di Sera, il festival delle marching band a cura del comitato Spasso in Ravenna. Ecco gli appuntamenti della prossima settimana, tutti dalle 21.15.

Lunedì 1 agosto “E… state in coro”, rassegna a cura dell’associazione Amici della Capit, che propone “Dal musical al rock” con il coro Chorus Fantasy diretto da Annalisa Gardella. Il coro presenta un viaggio musicale passando da alcune tra le più belle canzoni appartenenti al mondo del musical per sfociare tra i grandi del pop e del rock senza trascurare la commedia musicale italiana.

Martedì 2 agosto i “Cantend e ridend”, canterini romagnoli Pratella-Martuzzi diretti da Matteo Unich, sempre per “E… state in coro”, allieteranno la serata con l’intervento del poeta Roberto Magnani. La corale porterà in piazza San Francesco il repertorio classico delle cante romagnole.

Mercoledì 3 agosto torna “Sotto le stelle di Galla Placidia”, rassegna a cura di Ensemble Mariani, con “Sabato italiano”: i cantanti Elena Giardina e Fabrizio Ceste, accompagnanti dai travolgenti Parma Brass, riporteranno il pubblico negli indimenticabili anni Cinquanta e Sessanta.

Giovedì 4 agosto “Sotto le stelle di Galla Placidia” propone “Tango: sin antes ni después”, un programma dove dialogano più linguaggi artistici come la musica di Piazzolla, la danza e la poesia di Borges e Cortàzar. Protagonista sarà il duo Maclé, un ensemble attivo da oltre vent’anni formato dalle pianiste Sabrina Dente e Annamaria Garibaldi che accompagneranno la danza di Walter Cardozo e Margarita Klurfan.

Venerdì 5 agosto appuntamento invece con Ravenna Banda di Sera: la marching band protagonista dell’ultima serata del festival sarà quella dei Lokomotive.

Sabato 6 agosto serata dedicata ai più piccoli con “Il grande trionfo di Fagiolino Pastore Guerriero”, spettacolo di burattini con musica dal vivo a cura del Teatro del Drago (dalle 20 possibilità di visita al Museo delle Marionette).

Domenica 7 agosto, nell’ambito di “Sotto le stelle di Galla Placidia”, appuntamento con “Future stelle”, un concerto di opera e musical con giovani studenti provenienti dalle migliori scuole di New York come Juilliard, Manhattan e Mannes. In programma arie e duetti d’opera contrappuntati da canzoni di musical.

Tante le occasioni per visitare Ravenna alla luce delle stelle grazie anche agli appuntamenti di Mosaico di Notte il mercoledì e il venerdì sera (www.ravennaexeprience.it) e alle aperture dei negozi il venerdì sera.