Musica e accessibilità: parte il festival Mima Unplugged

Andrà avanti fino all'8 agosto 2024, dal 187 giugno ogni lunedì e giovedì dalle 20.45 alle 23.30, il festival Mima Unplugged, che si propone di promuovere la musica come una forma di divertimento inclusiva e accessibile a tutti, valorizzando i principi di socialità, intrattenimento e cultura. Il termine 'unplugged' richiama concerti e performance musicali che non prevedono amplificazione ad alta potenza, mettendo in risalto le doti naturali degli artisti e creando un'atmosfera intima e coinvolgente.

L'evento proporrà una varietà di generi musicali – dal pop al rock, dal jazz al blues, dall'indie – in armonia con le location scelte e il territorio circostante. Ogni serata sarà caratterizzata da scenografie dedicate, creando un vero e proprio percorso musicale che si snoderà attraverso le diverse location, come una staffetta di emozioni e melodie.

II progetto più interessante della manifestazione musicale potrà usufruire di 2 giorni di registrazione presso la Fonoprint Studio di Bologna, storico studio di registrazione di Lucio Dalla, Vasco Rossi e Luca Carboni e la pubblicazione di un singolo in collaborazione con .DAC - Distributed Artists Copyrights - innovativo portale della musica d'autore che permette a tutti di partecipare alle edizioni musicali degli artisti preferiti.

Il programma a giugno

Si parte a giugno con una programmazione che prevede:

1 - Lunedi 17 giugno

Palco Birra Viola | Viale Gramsci: Sagi Rei

Palco Gin Bandito | Viale Matteotti: Rossella Cappadone & Simone Migani, Palco Palco Riviera Spritz | Piazzetta Corsica: Lorenzo Pagani E Riccardo Caròli

2 – Giovedì 20 giugno

Palco Birra | Viola Viale Gramsci: Bengy & I Supersoul,

Palco Gin Bandito | viale Matteotti: Serena Krall E Luigi Scerra,

Palco Riviera Spritz | Piazzetta Corsica: Andrea Grilli & Simone Migani

3 - Lunedi 24 giugno

Palco Birra | Viola Viale Gramsci: Calla N.S.E. E Faith,

Palco Gin Bandito | Viale Matteotti: Serena Zaniboni&Andrea Morelli,

Palco Riviera Spritz | Piazzetta Corsica: Veronica Key Trio

4 - Giovedi 27 giugno

Palco Birra | Viola Viale Gramsci: Brillanti Sparsi,

Palco Gin Bandito | Viale Matteotti: Messalina Fratti & Andrea Morelli,

Palco Riviera Spritz | Piazzetta Corsica: I Cleats

Calendario degli Eventi:

Dal 17.06.2024 al 08.08.2024



Ogni lunedì e giovedì



Orario: 20.45 - 23.30



Location: Viale Gramsci, PALCO BIRRA VIOLA Viale Matteotti, PALCO GIN BANDITO, Piazzetta Corsica, PALCO RIVIERA SPRITZ. Il calendario completo a questo link.