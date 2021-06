Musica e allegria con "Balamondo": in piazza l'omaggio a Raoul con Mirko Casadei e Roy Paci

Venerdì 2 luglio, alle ore 21, a Cervia in Piazza Garibaldi arriva il Balamondo World Music Festival con la Mirko Casadei Popular Folk Orchestra e la partecipazione di Roy Paci e Daniele di Bonventura. Torna il Balamondo, nel segno dell'indimenticabile Raoul Casadei.

Linguaggi diversi, mondi lontani, relazioni possibili, quelle messe in scena dalla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che, in una lunga estate omaggio al genio di Raoul Casadei, racconta il segno identitario di una Romagna dove la musica continua ad essere occasione di incontro, condivisione, scambio. E Mirko Casadei continua ad immaginare questo suono come uno spazio di ricerca e di sperimentazione, rinnovando il senso del Liscio come musica dove i ‘mondi collidono’.

“Da sempre – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini - la musica e il ballo contribuiscono a formare l’identità di un territorio. Tutto questo, per questa terra, ha un nome: la musica e il ballo liscio. Allo stesso tempo, sia la musica che le diverse forme di danza e ballo, sono potenti strumenti di dialogo con tutti i popoli del mondo perché, questi suoni e linguaggi, sono preziose occasioni per gettare ‘ponti’ tra popoli e differenti culture. In questo contesto, in un anno particolarmente difficile a causa della pandemia, il ‘Balamondo Music Festival’ è un evento importante che rilancia lo spirito accogliente e più genuino di questa terra”.

In apertura di serata il giornalista RAI Giorgio Verdelli racconterà la realizzazione di ‘Unici’ La dinastia del liscio, il programma dedicato a Raoul Casadei, insieme agli artisti che hanno accompagnato la sua carriera, come il trombettista e cantante Renzo Vallicelli e Luana Babini, la cantante più rappresentativa del liscio tra gli anni ’70 e ’80. Nella piazza verrà allestita una mostra fotografica di foto inedite di Raoul Casadei, a cura di Mirna Casadei. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, per informazioni e prenotazioni: Cervia turismo tel 054472424 info@cerviaturismo.it.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...