Musica e allegria nelle strade del centro con la Jazz Marching Band

Sarà una sorta di apertura ufficiale delle serate estive nel centro storico di Ravenna. Mercoledì 30 giugno si svolge così una serata di musica e divertimento che coinvolgerà tutto il cuore della città, grazie ale sonorità della “Jazz Marching Band” un ensemble estemporaneo di professionisti di musica jazz che percorrerà le strade della città dalle ore 21.00.

L'evento si svolgerà a tappe, senza corteo itinerante, con sessioni musicali da circa dieci minuti. Partenza e prima tappa da Porta Adriana. A seguire: incrocio via Cavour-via Argentario; via Salara; via Ponte Marino; piazza A. Costa; piazza del Popolo; via C. Ricci lato via Mariani; ultima tappa in piazza S. Francesco. La band sarà formata da 7 musicisti, riuniti su iniziativa di Alessandro Scala e pronti a far divertire tutti coloro che vorranno trascorrere la serata in centro. Questi i componenti: Marco “Benny” Pretolani (sax tenore, cembalo), Alessandro Scala (sax tenore, soprano, shaker), Andrea Guerrini (tromba), Federico “Tax” Tassani (trombone), Luciano Corcelli (bajo), Gian Franco Verdini (sousaphone), Pasquale “Pako” Montuori (rullante e oggetti).