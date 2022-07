Musica e allegria per Sant'Apollinare: dalla Banda cittadina allo spettacolo di Vito e il Duo Sconcerto

Spettacoli, musica e intrattenimento in centro nel fine settimana di Sant'Apollinare. Torna Ravenna Banda di Sera, l’evento novità, già partito il 15 luglio, che prosegue con Samba e colore arancione il 22 luglio con i Bloko Intestinhao. Percorso: Porta Sisi, via Mazzini, Piazza Caduti per la Libertà, via Ricci, via Cairoli, via Mentana, via Ricci, via Da Polenta, Piazza San Francesco.

Il 23 luglio, in occasione dei festeggiamenti per il patrono di Ravenna, sul grande palco di Piazza San Francesco, alle 21.15, si esibirà la Banda Cittadina. Spazio agli spettacoli di Sotto le Stelle di Galla Placidia sempre in piazza San Francesco: il primo si svolgerà il 24 luglio dal titolo “Il bar al Portico” nel quale l’attore comico Vito con il Duo Sconcerto, tra musica e parole, racconterà le storie di tutti i giorni del bar Portico, unico luogo di ritrovo di uno sperduto paesino di campagna.