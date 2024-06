Musica e arte protagoniste dell'estate di Voltana

Da giovedì 27 giugno musica e arte saranno protagoniste a Voltana di Lugo. L’estate voltanese, oltre ai quattro spettacoli che si svolgeranno nella cornice di Villa Cacciaguerra Ortolani (piazza Unità 13), si arricchisce di un altro concerto che avrà luogo presso il Santuario della Beata Vergine dell’Arginino (via Comunetta 7). Già dalla prima serata si inaugurerà la mostra "Arte in Romagna, il secondo ‘900”, dalla collezione di Aldo Savini, a cura di Carmine della Corte e Aldo Savini. L’esposizione aprirà alle 20 e sarà visitabile in occasione dei concerti e su appuntamento chiamando la Delegazione comunale (0545 299555).

La programmazione inizia, nell’ambito della rassegna Lugo Music Festival, con il concerto dell’ItakaTrio, composto da Faklzat Mubarak al violino, Michele Vischi al violoncello e Lorenzo Felicioni al pianoforte. Il gruppo nasce dall’incontro di musicisti provenienti da Italia e Kazakistan, per musiche dedicate ad Astor Piazzolla, il compositore di tango argentino più famoso al mondo.

Giovedì 4 luglio spazio a "Sono Fred dal whisky facile", con Franz Campi (voce), Maurizio Degasperi (piano), Fabrizio Benevelli (sax e clarinetto), Paolo Raineri (tromba), Luca Cantelli (contrabbasso) ed Ernesto Geldes Illino (batteria). Il concerto racconta la vita di Fred Buscaglione attraverso i suoi maggiori successi. Giovedì 11 luglio Michele Fenati e Luigi Mariano presentano Banana Republic, lo storico concerto che omaggia la canzone d’autore di due tra i più grandi poeti della canzone italiana: Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Un viaggio dagli anni ‘70 fino ai giorni nostri con Michele Fenati e Luigi Mariano (voce, chitarra, pianoforte), Vincenzo Fabbri (fisarmonica e pianoforte), Lucia Sperandio (violino) e Gabriele Felici (violoncello).

Il quarto appuntamento sarà ospitato dal Santuario della Beata Vergine dell’Arginino. Nell’ambito della rassegna I luoghi dello spirito e del tempo, promossa dal Collegium Musicum Classense, giovedì 18 luglio si esibirà l’Ensemble Gamut ne «Il sogno del pastore. Immagini dall’Estonia medievale», con Aino Peltomaa (voce, arpa, percussione, soittu), Ilkka Heinonen (jouhikko, voce) e Juho Myllyla (flauti dolci, voce).

Infine, giovedì 25 luglio torna protagonista il tango con musiche di Astor Piazzolla e folklore argentino con «Tango Spleen Orquestra». L’ensemble, magistralmente diretto da Mariano Speranza, ha intessuto rinomate e preziose collaborazioni nell’ambito internazionale della musica e della danza. Si esibiranno: Mariano Speranza (canto, pianoforte e direzione), Francesco Bruno (bandoneon), Santiago Zamboni (violino), Elena Luppi (viola), Vanessa Matamoros (contrabbasso). Tutti i concerti inizieranno alle 21 e si svolgeranno anche in caso di maltempo.