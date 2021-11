Musica e danza contro la discriminazione di genere: La Corelli in scena con "Excuse me while I disappear"

Nuovo appuntamento al Teatro Binario di Cotignola per LaCorelli e il suo Ensemble Tempo Primo, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne (International Day for the Elimination of Violence against Women). Giovedì 25 novembre alle ore 20.30 va in scena "Excuse me while I disappear", nato da una collaborazione tra la coreografa Elisa Pagani e la compositrice Alicia Galli, che per l'occasione tornerà a dirigere l'ensemble orchestrale con cui vanta anni di preziosa collaborazione artistica.

Ispirato alle immagini del film "Zen sul ghiaccio sottile" del 2018 (regia di Margherita Ferri, musiche di Alicia Galli, distribuito da Cinecittà Luce e candidato ai Nastri d'Argento) lo spettacolo è una riflessione sul concetto di prossimità e sulla fisica dell'attrazione e della repulsione, ed esplora il tema del contatto in un contesto di discriminazione di genere in età scolare. La protagonista di questa storia deve fare i conti con il gioco di prossimità e distanze che la comunità stessa impone sui rapporti, le relazioni, le speranze nella fase della vita in cui si forgiano le forme di un futuro possibile.

Lo spettacolo indaga così il confine tra i corpi, le vite, i futuri: un processo di indagine necessario nell'età della trasformazione e della dichiarazione di un'identità, già profondamente confusa nei contorni. Suono e movimento dei corpi sono profondamente interconnessi in un'azione di dialogo capace di restituire una quarta dimensione (temporale, sensibile, narrativa, collettiva) al concept su cui poggia la piece, e di creare un ponte dinamico tra spazio, corpo sensibile, suono e spettatore.

Ingresso intero: € 5; Ingresso ridotto under-25 € 2; Disabili e accompagnatori ingresso gratuito direttamente in cassa.