Musica e danza in scena con "Canto Primo" di OvO e gruppo nanou

Il connubio tra due singolari nuclei della scena artistica italiana – affermati nell’ambito della danza contemporanea (gruppo nanou) e della musica punk-elettronica (OvO) – innesca un’immersione sinestetica che si avvale della forza dei loro linguaggi radicali intercettando una nuova visionarietà. Corpi in trasformazione, azione del tempo, contaminazione sonora per evocare una primordiale sete d’arte. Per la prima volta dal vivo a Ravenna, per due serate (giovedì 19 e venerdì 20 maggio, ore 21)gruppo nanou e OvO con Canto Primo si fondono in questo primo canto determinando un oggetto che è elevazione a potenza delle due realtà artistiche. Canto Primo fa parte della rassegna Fèsta, a cura di E Production e Ravenna Teatro, ed è stato realizzato per la prima volta nel 2021 in versione live streaming per Transmissions Waves, curato da Bronson Produzioni.

Lo spettacolo è inserito anche nel programma di ToDay ToDance, la rassegna sulle forme della danza contemporanea e d’autore promossa da Cantieri Danza, E Production, Fondazione Ravenna Manifestazioni, Ravenna Teatro e Teatro del Drago. Venerdì 20 maggio, dalle ore 18.30 alle 19.30, al Teatro Rasi, nell’ambito di Sguardi e pratiche intorno alla danza d’autore, gruppo nanou terrà Alphabet: conversazione, un laboratorio-conversazione rivolto alla cittadinanza a partecipazione gratuita. Per lo spettacolo, biglietti: 8-10 euro.