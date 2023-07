Musica e lessico paradossale: torna dal vivo Giacomo Toni

Mercoledì 19 luglio prosegue ad Alfonsine la prima edizione de I mercoledì fuori, rassegna di concerti a cura di Muda Aps, in collaborazione con Comune e Pro Loco di Alfonsine e Trattoria Al Gallo. Protagonista della serata sarà Giacomo Toni, autore, compositore, pianista e cantante, che salirà sul palco di piazza Monti alle 21.30. Noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto. L'evento, a ingresso gratuito, sarà affiancato dallo stand enogastronomico del Gallo, dal mercatino degli artigiani locali e dalla festa sotto le fronde degli alberi al termine del concerto.