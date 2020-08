Musica e libri al mulino con Caterina Ferraresi, Donato D'Antonio e Marko Feri

Domenica 23 agosto il mulino Scodellino di Castel Bolognese è aperto e sono in programma due eventi culturali.

Alle ore 18 Caterina Ferraresi presenta il suo ultimo libro, Ritratto di bambina con pesci, ed. Scatole Parlanti.

Alle 20 in scena un Duo di chitarre con Donato D'Antonio e Marko Feri che suonano musiche di Beethoven, Debussy e Gnattali.

Al mulino è in funzione la macina ed è aperto l'angolo ristoro.

Caterina Ferraresi , autrice di diversi libri, è psicoterapeuta e psichiatra per anni responsabile del Centro Riabilitativo Psichiatrico della ASL di Forli dove assieme a pazienti e operatori, ha fondato la compagnia teatrale Il Dirigibile

Donato D'Antonio e Marko Feri sono due chitarristi che come solisti e in formazione camerisitca, hanno fatto concerti in tutta Europa. Oggi D'Antonio è direttore della Scuola di Musica Sarti di Faenza.