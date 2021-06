Musica e parole per un trebbo dedicato all'immenso Lucio Dalla

Sabato 19 giugno, alle 21:30, Ravenna Festival giunge all'Arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima con un intenso racconto, un vero e proprio trebbo in musica, dedicato a Lucio Dalla in compagnia di Ernesto Assante e Gino Castaldo, accompagnati dallo Stefano Di Battista Jazz Quartet.

Aveva dita troppo corte per suonare il piano, non conosceva abbastanza la musica per comporre, aveva un fisico lontano da ogni canone, aveva collezionato insuccessi discografici, non aveva una cultura da intellettuale. Eppure è diventato uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana. Due autorità del giornalismo musicale come Assante e Castaldo hanno tracciato un ritratto di Lucio Dalla in una biografia che intreccia vita e musica di questo artista nato il 4 marzo 1943, popolarissimo ma al tempo stesso imprevedibile e indecifrabile, capace di muoversi, inafferrabile, dal pop al cantautorato, dai parolieri ai poeti, dalla canzonetta al jazz. E proprio questa è la chiave interpretativa scelta da uno dei più affermati talenti del jazz italiano, Stefano Di Battista – già ingaggiato dalla storica Blue Note – alla testa del suo collaudatissimo quartetto. Biglietti: 15 euro, 5 euro per gli under 18.