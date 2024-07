Musica e poesia all'alba in spiaggia: al via gli appuntamenti di "Un mare di Solidarietà"

Indirizzo non disponibile

Sono tre gli appuntamenti in programma dedicati alla rassegna “Un Mare di Solidarietà” che unisce musica e poesia all’alba sulle spiagge dei lidi ravennati. La rassegna prende il via domenica 21 luglio alle ore 6, presso il Bagno Corallo Beach a Marina Romea in provincia di Ravenna: si esibiranno le Mariquita insieme a Vittorio Bonetti.

Domenica 11 agosto sarà la volta dell’alba musicale con il Coro Gospel “Voices of Joy” di Daniela Peroni, presso il Coya Beach a Casalborsetti, Ravenna. Un Mare di Solidarietà si conclude con l’ultimo e terzo appuntamento domenica 18 agosto: sulla spiaggia del Bagno Corallo Beach a Marina Romea si esibirà il “Pianista fuori posto”, sempre alle ore 6 del mattino.

Giunta alla sua undicesima edizione, la rassegna musicale - nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini - è organizzata dall’associazione Piccoli Grandi Cuori con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ravenna, Assessorato al Turismo. Per la realizzazione della rassegna si ringraziano: Pro Loco di Marina Romea, Betulle 61 – Room & Breakfast.

Le iniziative sono libere e ad accesso gratuito ma chi vorrà donare potrà farlo a favore di Piccoli Grandi Cuori Odv che dal 1997 sostiene le persone con cardiopatia congenita e i loro familiari attraverso servizi di accoglienza, di assistenza psicologica e socioassistenziale.