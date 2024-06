Musica e solidarietà con la nuova edizione del "Sax Art Festival"

Il SaxArt Festival – in programma fra Faenza e Russi dal 27 giugno al 5 luglio 2024 – propone la sua XXV edizione con concerti dedicati al saxofono. La manifestazione musicale, affidata fin dalle origini alla direzione artistica di Marco Albonetti, torna con diversi eventi musicali, aperti a tutta la cittadinanza ed agli appassionati di musica e del sax. Appuntamenti che saranno un'opportunità anche per raccogliere fondi a favore del territorio, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della citata Associazione Padre Giulio Odv.

Il SaxArt Festival inizia giovedì 27 giugno, alle ore 21.15, al MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, con un concerto dedicato ad Enrico De Giovanni, già sindaco di Faenza, nel 25° della sua scomparsa. Al sax soprano solista, Marco Albonetti insieme all’Orchestra Filarmonica Italiana propongono il progetto musicale in prima assoluta: “RITRATTI, Visioni e Sogni della musica da film”, con nuovi arrangiamenti di musiche di Nino Rota, Ennio Morricone, Armando Trovajoli e Silvio Cipriani. La musica di questi grandi compositori trasporta gli spettatori in un altro tempo e luogo, evoca ricordi di esperienze passate e introduce in nuovi mondi, luoghi che tutti possono vedere soltanto nei propri sogni (ingresso 10,00 €).

Il secondo concerto, intitolato “La terra mi chiama”, è proposto dal gruppo sudamericano DEL BARRIO TRIO, featuring Massimo VALENTINI ai sassofoni, e si terrà presso il Giardino della Rocca di Russi martedì 2 luglio alle ore 21.15, con Massimo Valentini, sax soprano, baritono; Hilario Baggini, voce, quena, quenacho, moxenio, tarka, sikus, flauto, charango, ronroco, gaita colombiana, chitarra, cajon; Andres Langer, pianoforte, voce; Marco Zanotti, batteria, bombo leguero, cajon, calebasse, pandeiro, percussioni etniche.

Infine, l'ultimo spettacolo musicale del SaxArt Festival, "A Saxophone Journey”, vedrà sul palco il SaxArt Ensemble, diretto da Marco Albonetti. Il concerto è ad ingresso libero e si svolgerà venerdì 5 luglio 2024, alle ore 21.15, al Ridotto del Teatro Masini.

Il programma proposto dal SaxArt Ensemble abbraccerà luoghi e compositori diversi in un viaggio che attraverserà la musica classica, il folk, il klezmer e il tango. In programma ci sarà anche una versione per pianoforte e sassofoni della Rapsodia in Blue di George Gershwin, in occasione del centenario della nascita della composizione. L’originalità è rappresentata dalla presenza attiva di allievi delle classi coordinate da Albonetti e provenienti da Stati Uniti, Cina, Israele e diverse città italiane, che eseguiranno questi repertori in formazioni variabili. Prevendita a partire dal 20 giugno presso la biglietteria del MIC - Museo Internazionale delle Ceramiche, negli orari di apertura dalle 10.00 alle 19.00. Info prevendita: 0546 697311.