Musica e solidarietà: il concerto di Natale del coro gospel Voices of Joy

Il Rotary Club e il Rotaract Club di Faenza promuovono il concerto di Natale in programma martedì 21 dicembre alle 21 alla chiesa di San Francesco a Faenza. Un'occasione in cui la musica si abbina alla solidarietà: il ricavato della serata sarà infatti a favore della Caritas diocesana di Faenza-Modigliana. A esibirsi sarà il coro gospel “Voices of Joy”. Il biglietto è di 15 euro.

“Questo concerto – spiega don Marco Ferrini, direttore della Caritas - vuol essere un momento per vivere con serenità la gioia del Natale senza però dimenticare i tanti bisogni legati alle forme di povertà presenti nel nostro territorio. Quindi, è per tutti noi la possibilità di mettere un piccolo segno di partecipazione verso coloro che quotidianamente operano a favore di tante persone fragili o indigenti. Le Caritas parrocchiali e il Centro di Ascolto diocesano, in questo difficile periodo che continua a prolungarsi da molti mesi, non ha mai smesso di mettere a disposizione i propri servizi per le persone più povere. Oltre all’aumento dei bisogni primari sono incrementate molto le richieste di sostegno economico sia per la scarsità, mancanza o perdita di lavoro, sia per la fatica a far fronte alle spese della casa come affitti e utenze. É sempre più difficile dare a chi bussa ciò di cui ha veramente bisogno”.